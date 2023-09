Tunisia: Saied, Banca agricola ha concesso prestiti senza garanzie a società fittizie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale agricola (Bna) della Tunisia ha concesso “prestiti senza garanzie a persone e società fittizie, il che costituisce una violazione della legge e uno sperpero di denaro pubblico". Lo ha affermato il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, durante la sua visita di ieri presso la sede della Bna, dove gli sono stati consegnati diversi fascicoli che dimostrano la validità delle sue accuse. Saied ha anche ricordato che “la missione storica della Bna è sempre stata quella di sostenere l'agricoltura e i piccoli agricoltori, al fine di fornire loro il credito necessario senza interessi eccessivi”. In un video diffuso sui canali social della presidenza, Saied ha menzionato un prestito di 24 milioni di dinari (circa 7 milioni di euro) concesso dalla Bna a un noto giornalista, presumibilmente Boubaker Ben Akacha dell’emittente radiofonica “Mosaique Fm”, il quale ha annunciato questa mattina su X (ex Twitter) di non aver mai ricevuto alcun prestito dalla Bna. Sottolineando che “la Tunisia è in guerra contro la corruzione”, il presidente tunisino ha affermato: "A noi sono affidati i soldi dei tunisini e la Bna è una banca pubblica che deve agire in modo trasparente e tutelare i diritti di tutti (...) Chi viola la legge deve essere perseguito, perché quello che è successo è corruzione finanziaria. I fondi rubati devono essere recuperati". (Tut)