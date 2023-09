Iraq: due proposte del governo federale a Erbil sulla questione del bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Iraq, Mohammed Shia al Sudani, ha annunciato di aver proposto al Governo regionale del Kurdistan iracheno due soluzioni alla questione delle quote del bilancio federale destinate a Erbil. Lo si apprende dall’agenzia di stampa irachena “Shafaq”. La prima, “a lungo termine”, comporta emendamenti ad alcune leggi vigenti, al fine di garantire un maggior equilibrio tra Baghdad ed Erbil nella distribuzione delle quote del bilancio federale. La seconda, invece, “a breve termine”, consiste nella riunione, prevista per domenica, tra i ministri del governo federale, al fine di trovare un modo per garantire il pagamento dei salari dei dipendenti pubblici nella regione autonoma. Le due proposte sono state formulate dopo l’incontro tenuto ieri a Baghdad da Sudani con una delegazione dalla regione autonoma curdo-irachena, costituita dal primo ministro, Masrour Barzani (uno degli esponenti di spicco del Partito democratico del Kurdistan, Kdp), dal vice primo ministro, Qubad Talabani (figlio dell’ex presidente della Repubblica, Jalal Talabani, e membro del partito dell’Unione patriottica del Kurdistan, Puk, guidato dal fratello, Bafel), dal ministro delle Finanze, Awat Sheikh Janab, dal capo di gabinetto, Omid Sabah, e dal segretario del consiglio dei ministri, Amanj Rahim. Nella dichiarazione rilasciata dall’ufficio stampa del primo ministro al termine dell’incontro, citata dall’agenzia di stampa statale “Ina”, “durante l’incontro si è sottolineata la necessità di trovare una soluzione costituzionale e legale alle attuali divergenze finanziarie tra il governo federale e il governo regionale del Kurdistan”. L’approccio del governo federale, secondo la stessa dichiarazione “è teso a raggiungere una stabilità durevole e a risolvere in modo efficace le dispute in corso”. In particolare, “il governo federale si è adoperato per salvaguardare le condizioni di vita di tutti i cittadini iracheni, inclusi quelli che vivono nella regione del Kurdistan, assicurandosi che i loro diritti non fossero compromessi da alcun provvedimento legale o amministrativo”. (Irb)