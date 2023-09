Governo: Marina Berlusconi, bene stabilità dopo tanti anni ma è presto per giudizio compiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da imprenditrice attribuisco grande valore alla stabilità. Sono contenta del fatto che finalmente il Paese abbia un governo stabile, espressione della volontà popolare, non accadeva da 11 anni e vi ricordate chi era allora il presidente del Consiglio”. Lo ha sottolineato Marina Berlusconi, presidente di Fininvest, parlando a margine dell’assemblea di Confindustria, a Roma. La stessa ha poi aggiunto: “Ritengo molto responsabile l'approccio di Giorgia Meloni sia nella gestione dei conti pubblici che in politica estera. Sono passati solo 11 mesi, restano 4 anni, la legislatura è lunga. E' presto per dare un giudizio compiuto. Questo governo si è anche trovato a fronteggiare una situazione economica davvero molto complicata". (Rin)