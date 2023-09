Università: D'Attorre (Pd), Meloni ammetta errori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È incredibile che la Meloni, anziché ammettere l'errore, attacchi l'Udu (l'Unione degli universitari), che ha denunciato l'uso delle risorse Pnrr non per realizzare nuovi studentati, ma per contributi ai privati su alloggi già esistenti. Odia l'Italia chi persevera su scelte assurde, non chi le denuncia". Lo scrive su X (ex Twitter) Alfredo D'Attorre, responsabile Università della segreteria nazionale del Partito democratico. (Rin)