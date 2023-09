Piemonte: Guardia di finanza di Cuneo fa monitoraggio sui prezzi dei carburanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia di Finanza di Cuneo è impegnata nel controllo dei prezzi dei carburanti per evitare manovre speculative legate ai rialzi sulla materia prima dovuti a problemi di carattere internazionale. Durante le operazioni sono stati scoperti dei casi in cui mancava l'esposizione dei prezzi e altri in cui c'erano delle violazioni amministrative. Inoltre, il 30 agosto è stato arrestato un soggetto titolare di un deposito commerciale di carpo-lubrificanti residente in Puglia, dove aveva ricevuto una pena detentiva, ma latitante a Cuneo da più di un anno. (Rpi)