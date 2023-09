Istat: commercio estero, a luglio flessione per export, meno 1,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A luglio 2023 si stima una flessione congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l’estero, più intensa per le importazioni (-4,7 per cento) che per le esportazioni (-1,8 per cento). La riduzione su base mensile dell’export è dovuta al calo delle vendite verso entrambe le aree, Ue (-1,5 per cento) ed extra-Ue (-2,2 per cento). Lo rende noto l'Istat. Nel trimestre maggio-luglio 2023, rispetto al precedente, l’export si riduce del 2,5 per cento, l’import del 4,1 per cento. A luglio 2023, l’export diminuisce su base annua del 7,7 per cento in termini monetari (era +1,0 per cento nei due mesi precedenti) e dell’11,6 per cento in volume. La contrazione dell’export in valore riguarda sia l’area Ue (-8,7 per cento) sia quella extra-Ue (-6,7 per cento). L’import registra una flessione tendenziale del 19,4 per cento in valore – molto più ampia per l’area extra Ue (-31,8 per cento) rispetto all’area Ue (-5,7 per cento) –, mentre in volume mostra un calo più contenuto (-3,7 per cento). (segue) (Rin)