Istat: commercio estero, a luglio flessione per export, meno 1,8 per cento (2)

- Secondo quanto rileva l'Istat, tra i settori che contribuiscono maggiormente alla riduzione tendenziale dell’export si segnalano: coke e prodotti petroliferi raffinati (-60,2 per cento), articoli farmaceutici, chimico-medicali e botanici (-23,0 per cento), metalli e prodotti in metallo (-13,9 per cento), prodotti chimici (-15,0 per cento), mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (-10,7 per cento). Crescono su base annua le esportazioni di autoveicoli (+31,1 per cento) e macchinari e apparecchi non classificati altrove (n.c.a.) (+5,8 per cento). Su base annua, i paesi che forniscono i maggiori contributi alla flessione dell’export sono: Belgio (-52,3 per cento), Stati Uniti (-14,0 per cento per cento), Germania (-5,8 per cento) e Cina (-14,5 per cento). Crescono le esportazioni verso paesi OPEC (+20,1 per cento) e Turchia (+11,3 per cento). Nei primi sette mesi del 2023, l’export registra una crescita tendenziale del 2,3 per cento, cui contribuiscono in particolare le maggiori vendite di macchinari e apparecchi n.c.a. (+11,2 per cento), autoveicoli (+26,6 per cento), prodotti alimentari, bevande e tabacco e articoli farmaceutici, chimico-medicali e botanici (per entrambi +7,8 per cento). La stima del saldo commerciale a luglio 2023 è pari a +6.375 milioni di euro (era -460 milioni a luglio 2022). Il deficit energetico (-4.821 milioni) è in forte riduzione rispetto all’anno precedente (-11.412 milioni), mentre l’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici aumenta da 10.951 milioni di luglio 2022 a 11.196 milioni di luglio 2023. Nel mese di luglio 2023 i prezzi all’importazione diminuiscono dello 0,4 per cento su base mensile e dell’11,4 per cento su base annua (da -9,9 per cento di giugno). Si segnala che i dati di marzo e di giugno 2023 del commercio con l’estero incorporano una revisione non programmata dei flussi di import extra-Ue connessa a ritardi nell'acquisizione dei dati di input. (Rin)