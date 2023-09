Bce: Santanchè, rialzo tassi si può discutere, non ha fatto così bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta della Lagarde di aumentare il tasso di interessi "si può discutere e non credo abbia fatto così bene a famiglie e imprese e quindi con il rincaro". Lo ha detto la ministra per il Turismo Daniela Santanché, rispondendo a margine dell'Assemblea di Coldiretti Lombardia per l'elezione del nuovo presidente regionale in corso a Milano, dopo la scelta di un ultimo rialzo dei tassi da parte della Bce, un aumento che Lagarde ha anticipato essere l'ultimo per un po' di tempo. (Rem)