Spagna: Sanchez riprende agenda pubblica dopo positività al coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo uscente, Pedro Sanchez, è risultato negativo al test Covid-19 e riprenderà oggi la sua agenda pubblica con la presentazione di una proposta strategica nell'ambito della presidenza spagnola dell'Ue per rafforzare la sicurezza economica e la leadership globale. Sanchez era risultato positivo al coronavirus giovedì scorso nel test obbligatorio per la partecipazione al vertice del G-20 e, di conseguenza, non ha potuto recarsi nella città indiana di Nuova Delhi il 9 e 10 settembre. (Spm)