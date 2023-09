Ue: Commissione chiude meccanismo verifica Stato di diritto per Bulgaria e Romania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha chiuso ufficialmente il Meccanismo di cooperazione e verifica (Cvm) per la Bulgaria e la Romania. Il meccanismo era stato introdotto in occasione dell'adesione di Bulgaria e Romania all'Unione europea nel 2007 come misura transitoria per facilitare i progressi nei settori della riforma giudiziaria e della lotta alla corruzione, nonché in materia di criminalità organizzata per la Bulgaria. La Commissione ha ora abrogato le due decisioni che avevano istituito tale meccanismo. Lo si apprende da una nota dell'esecutivo Ue. In linea con le decisioni che istituiscono il meccanismo, il Cvm termina quando tutti i parametri di riferimento sono soddisfatti in modo soddisfacente e la decisione di oggi riflette il parere della Commissione, che ritiene i parametri rispettati da entrambi gli Stati. "La Commissione auspica con impazienza di proseguire la cooperazione con la Bulgaria e la Romania nell'ambito del ciclo annuale dello Stato di diritto come per tutti gli Stati membri", si legge nella nota dell'esecutivo di Bruxelles. "Vorrei congratularmi con la Bulgaria e la Romania per i significativi progressi compiuti dalla loro adesione all'Ue. Lo Stato di diritto è uno dei nostri valori fondamentali comuni come Unione, ed entrambi gli Stati membri hanno realizzato importanti riforme negli ultimi anni. Oggi riconosciamo questi sforzi ponendo fine al Cvm. Il lavoro può ora continuare secondo il ciclo annuale dello Stato di diritto come per tutti gli Stati membri", ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. (Beb)