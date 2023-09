Lazio: Assessore agricoltura, buon lavoro a neocommissari straordinari parchi regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buon lavoro "ai neocommissari straordinari del Parco di Veio e dei Monti Cimini - Riserva naturale Lago di Vico. Per Giorgio Polesi, in particolare, si tratta di una riconferma ampiamente meritata per il sapiente lavoro svolto in tutti questi anni". Lo ha dichiarato l'assessore all'Agricoltura e ai Parchi della Regione Lazio, Giancarlo Righini. "Sono convinto che entrambi i commissari sapranno dare agli Enti quella marcia in più per far sì che i parchi della Regione si trasformino finalmente anche in motori di sviluppo turistico e che diventino luoghi privilegiati da scoprire e custodire da parte dei cittadini e dei territori che li ospitano".(Com)