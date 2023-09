Casa: Santanchè, affitti brevi, chi fa impresa deve avere regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta sugli affitti brevi a Milano "non è stata accolta da chi conosceva molto bene questo problema che non è degli ultimi 6 mesi, ma degli ultimi anni e dove nessuno ha mai avuto il coraggio di intervenire". La proprietà privata "per noi è sacra e la vogliamo tutelare, ma chi fa impresa deve avere le regole delle imprese". Lo ha detto la ministra per il Turismo Daniela Santanché, rispondendo a margine dell'Assemblea di Coldiretti Lombardia per l'elezione del nuovo presidente regionale in corso a Milano, in merito al disegno di legge portata avanti dal ministro del turismo per contrastare l'emergenza abitativa. Il tema degli affitti brevi "è una materia difficile, delicata, con una certezza: che c’era un far west" prima della proposta di legge. "Chi è stato al governo per più di 10 anni in questa nazione poteva pensarci perché un conto è criticare, un conto è fare - ha concluso Santanchè -. E fare è molto più difficile". (Rem)