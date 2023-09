Bce: Tajani, sbagliato alzare tassi, spero si avvii riflessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È un errore alzare i tassi della Ue perché si provoca un danno all’industria e alle famiglie: si blocca la crescita, si favorisce l’inflazione” perché “è provocata da fattori esterni dalla Ue. Negli Stati Uniti è giusto alzare i tassi ma in Europa bisogna fare l’esatto contrario”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, arrivando all’assemblea di Confindustria. “Spero - ha aggiunto - non si continui a fare annunci perché è sbagliato: questo crea danni all’economia”, ha concluso auspicando “che nella Bce si avvii una riflessione. È un momento delicato per l’economia e bisogna favorire la crescita e la competitività e non fermarla”. (Rin)