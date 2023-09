Lazio: Maura (Fd'I), presentata legge regionale per favorire circolazione credi superbonus 110

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata presentata nella mattinata di ieri in Commissione Bilancio del Consiglio regionale del Lazio, "la proposta di legge 72 avente ad oggetto le disposizioni volte a favorire la circolazione dei crediti fiscali derivanti dagli interventi del superbonus 110". Lo si legge in una nota di Daniele Maura Vice capogruppo di Fratelli d'Italia e membro commissione bilancio della Regione Lazio. La proposta è stata sottoscritta da tutti i capigruppo della maggioranza di centrodestra. "Questa iniziativa vuole contribuire alla risoluzione di una grave crisi economica ed occupazionale venutasi a creare anche nella nostra regione - si legge - con i crediti incagliati delle imprese impegnate in questi anni negli interventi di efficientamento energetico e prevenzione dei fenomeni sismici". (segue) (Rer)