Banche: Tajani, bene Meloni su correttivi a extraprofitti, scrivere bene norma

- "Ho apprezzato le parole della premier che si è detta pronta a possibili correttivi" al provvedimento sugli extraprofitti per le banche. Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, arrivando all’assemblea di Confindustria. “È giusto - ha aggiunto - chiedere alle banche sostegno ma bisogna scrivere nel modo migliore la regola per chiederlo. Le parole della premier Meloni vanno nella giusta direzione e noi siamo pronti a collaborare e discutere per migliorare il testo, in pieno accordo con la maggioranza”. (Rin)