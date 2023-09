Turismo: Santanchè, vediamo dati settembre, superati numeri agosto in alcune aree

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Settembre "è ancora un mese di vacanze e dai primi dati che ci arrivano è un mese che in alcune parti del territorio ha addirittura superato i numeri di agosto", quindi "vediamo tutti i dati". Lo ha detto la ministra per il Turismo Daniela Santanché, rispondendo su probabili timori di un calo del turismo causato dall'inflazione, a margine dell'Assemblea di Coldiretti Lombardia per l'elezione del nuovo presidente regionale in corso a Milano. La ministra ha poi avvisato: "Dobbiamo renderci conto che l’agosto non sarà più quello di un tempo: una volta chiudevano tutte le aziende almeno per tre settimane e le città erano deserte. Oggi non è più così, c’è lo Smart working e i turisti si stanno organizzando diversamente". Per Santanchè "quando avremo tutti i dati, sarà stato un buon anno". "Di problemi ce ne sono stati, l’importante è che adesso cerchiamo di metterli in fila e di intervenire dove si può" ha ricordato la ministra, perché "non possiamo far sì che questa forbice tra ricchi e poveri incida anche sulle vacanze degli italiani. L’offerta turistica dev’esserci per tutti e il ministero del turismo lavora proprio per questo" ha concluso Santanchè. (Rem)