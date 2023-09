Caivano: Delmastro, qui per solidarietà a don Patriciello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi a Caivano "per portare con il vicecapo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dottoressa Lina Di Domenico, la solidarietà a don Maurizio Patriciello. La presenza dello Stato deve essere duplice: repressione durissima della criminalità organizzata e ricostruzione dei diritti dei più deboli. Sono sicuro che anche la giustizia farà la sua parte ed in questo senso la nomina di Nicola Gratteri è un segnale importantissimo. Con il vicecapo del Dap abbiamo approfondito la questione di programmi mirati al recupero dei detenuti e degli ex detenuti delle periferie: riabilitare, rieducare e strappare persone alla criminalità". È quanto dichiara, in una nota, Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario di Stato alla Giustizia. (Com)