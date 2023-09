Guatemala: ex candidato Movimento Semilla ucciso in agguato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ex candidato locale del Movimento Semilla, il partito del presidente eletto del Guatemala, Bernardo Arevalo, è stato ucciso ieri a colpi di arma da fuoco alla frontiera con il Messico. Secondo quanto riferisce la stampa locale, l’attacco è avvenuto lungo una strada nei pressi della località di San Pedro Necta, nell’ovest. La vittima, Anibal Ramirez, si trovava a bordo di un veicolo in compagnia di sua moglie, morta anch’essa nell’agguato. Ramirez era candidato lo scorso giugno come sindaco della cittadina di confine. Il Movimento Semilla è indagato dalla procura generale del Guatemala per presunte irregolarità nella raccolta delle firme degli iscritti. Le indagini sono portate avanti dal capo della Procura speciale contro l’impunità (Feci), Rafael Curruchiche, sanzionato dagli Stati Uniti per corruzione e azioni antidemocratiche. Il presidente eletto ha definito questa e altre azioni giudiziarie un tentato golpe per impedire il suo insediamento.(Mec)