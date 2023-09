Quirinale: Bonomi, figura capo dello Stato resti garante Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi siamo tra coloro che credono che, in un ordinamento come il nostro, che correttamente ambisce a una maggiore stabilità di governo, il Capo dello Stato debba continuare ad essere il garante della Costituzione". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nella relazione all'Assemblea annuale dell'organizzazione. "Signor Presidente, siamo certi che lei continuerà a far sentire la sua voce ferma e ispirata a tutela dei principi della nostra Democrazia, a sostegno delle scelte internazionali fatte liberamente dall’Italia, per l’osservanza e per l’attuazione dei diritti dei cittadini, a partire dai più fragili", ha affermato Bonomi.(Rin)