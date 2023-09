Asia centrale: Lago d'Aral, Tokayev presenta visione per il fondo Ifas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, è intervenuto oggi all'incontro del Consiglio dei capi di Stato dei Paesi fondatori del Fondo internazionale per il salvataggio del Lago d'Aral (Ifas), condividendo la propria visione per lo sviluppo futuro del Fondo. Il presidente ha sottolineato l'importanza di completare anzitutto la modernizzazione della struttura organizzativa e del quadro regolatorio e legale dell'Ifas. Tokayev ha proposto inoltre di ampliare il mandato e le responsabilità del consiglio amministrativo e del comitato esecutivo del fondo, e di trasformare la Commissione interstatale per il coordinamento idrico in una Commissione per l'acqua e l'energia. Questi ed altri provvedimenti, ha spiegato il presidente del Kazakhstan, consentiranno di rafforzare l'efficacia del Fondo. In secondo luogo, il presidente ha sollecitato a creare un meccanismo di sviluppo della cooperazione sostenibile e a lungo termine per l'utilizzo delle risorse idriche ed energetiche dell'Asia centrale, nell'interesse delle esigenze comuni di irrigazione, generazione idroelettrica e tutela ecologica: "Il Consorzio internazionale dell'acqua e dell'energia potrebbe diventare tale meccanismo", ha detto Tokayev, che ha proposto infine la creazione di un piano d'azione per automatizzare la vigilanza sulle risorse idriche nel bacino del Lago d'Aral. Il Fondo internazionale per il salvataggio del Lago d'Aral è stato istituito su iniziativa dei leader dell'Asia centrale il 4 gennaio 1994, al fine di sviluppare e finanziare progetti per la tutela ambientale e il recupero ecologico e socioeconomico della regione del lago. (Res)