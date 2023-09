Russia-Bielorussia: Putin incontra Lukashenko a Sochi, nostre relazioni si sviluppano con successo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni russo-bielorusse si stanno sviluppando con successo. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, all'inizio dell'incontro con il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko, che è giunto a Sochi. Il titolare del Cremlino ha osservato che l'economia russa è stabile, il che è un fattore necessario per l'approfondimento della cooperazione tra Russia e Bielorussia nell'ambito dello Stato dell'Unione. "Continuiamo i contatti e le consultazioni per quanto riguarda le nostre relazioni e l'interazione, prima di tutto, nel settore economico, tutto qui è stabile e si sviluppa in modo affidabile", ha proseguito Putin. Il presidente russo ha invitato il suo omologo bielorusso a scambiare opinioni su alcuni aspetti della collaborazione dei due Stati nell'ambito dell'entità intergovernativa bilaterale. Inoltre, Putin ha suggerito di discutere la recente visita in Russia del leader nordcoreano, Kim Jong Un, nonché l'attuale situazione in Ucraina. (Rum)