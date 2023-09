Ucraina: Bonomi, prima organizzazione di imprese a recarsi a Kiev dopo invasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’invasione russa in Ucraina "ha ulteriormente drammatizzato una situazione generale di fragilità degli equilibri internazionali con ricadute su economia e società europea". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nella relazione all'Assemblea annuale dell'organizzazione. "Abbiamo compreso subito la portata epocale di questi eventi, sintomi di uno scacchiere internazionale che sta cambiando, e non a caso - ha evidenziato - siamo stati la prima organizzazione di imprese a recarsi a Kiev per incontrare il presidente Zelensky e il Governo ucraino, per offrire la nostra disponibilità per la ricostruzione di infrastrutture e di filiere. In pieno accordo con il Governo italiano siamo stati i primi ad aprire lì una sede per coordinare ogni modalità di cooperazione", ha aggiunto.(Rin)