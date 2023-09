Ue: Calvino, a Ecofin di domani non discuteremo della futura presidenza Bei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della riunione informale dell'Ecofin di domani a Santiago de Compostela non sarà discussa la questione della decisione della presidenza della Banca europea degli investimenti. Lo ha detto la ministra dell'Economia spagnola, Nadia Calvino, al suo arrivo alla riunione informale dell'Eurogruppo nella città spagnola. "Non intendo discutere con i ministri delle Finanze presenti qui a Santiago de Compostela della competizione in corso e delle diverse candidature per la Banca europea per gli investimenti", ha detto. "Come sapete, la Spagna ha proposto il mio nome come candidato a correre e a diventare presidente della Bei, il che significherebbe che per la prima volta la Spagna avrebbe la presidenza di questa importante istituzione e che, per la prima volta, una donna sarebbe presidente di questa importantissima istituzione. Ma non intendo parlarne in questo Ecofin informale, perché presiederò le riunioni e i lavori dell'Ecofin", ha concluso. (Spm)