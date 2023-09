Montenegro: ministro Giustizia denuncia l'assenza di 19 armi da fuoco dal deposito della Corte suprema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia del Montenegro, Marko Kovac, ha dichiarato che dal deposito della Corte suprema di Podgorica, in cui pochi giorni fa è stato scoperto un tunnel sotterraneo, mancano 19 armi da fuoco. Kovac ha sottolineato che le armi provengono "sia da casi giudiziari già conclusi che da casi ancora in corso" e che alcuni sono legati "alla criminalità organizzata". Il ministro ha quindi definito "sintomatico" il punto dove è stato creato il tunnel che conduce a un appartamento che dista poco lontano. "L'esatta posizione tra i due tramezzi dello scaffale rende semplicemente incredibile che non si tratti di un'organizzazione grande e complessa e che chi lo ha realizzato non avesse a portata di mano le planimetrie del palazzo e una squadra di ingegneri civili a supporto", ha sottolineato Kovac. Per oggi il primo ministro Dritan Abazovic ha convocato una sessione del Consiglio di sicurezza nazionale. (Seb)