Forza Italia: Occhiuto, diciamo "no" a Le Pen, "sì" ai fuoriusciti del Pd

23 luglio 2021

- “Il centrodestra non è litigioso, contrariamente a quanto accadeva con la sinistra al governo. Ci sono delle legittime differenze. Antonio Tajani sta facendo un lavoro straordinario al governo e nel partito, e Forza Italia fa bene a rappresentare la sua identità, ad assumere una propria posizione”. Lo dichiara Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in un’intervista a “Libero”. “Noi dobbiamo parlare a quel popolo del moderati che magari oggi vota anche Fratelli d'Italia e Lega, ma lo fa non ritrovandosi appieno in quelle linee politiche. Dobbiamo parlare ai moderati in fuoriuscita da un Pd a guida Schlein, così come a quanti credettero nel Terzo Polo”. Rafforzare l'identità, quindi. Ma sulle Europee la domanda va al "dopo". Alla domanda se FI guarda ai socialisti per un'alleanza, Occhiuto risponde: “Tutt'altro. Noi guardiamo ad altre famiglie che non si riconoscono nel partito socialista europeo e che possano comunque essere compatibili, per principi e valori, con il Ppe. Tra queste forze non c'è quella guidata da Marine Le Pen, che è ben diversa da Salvini. Il leader della Lega a Pontida può invitare chi vuole, ma Tajani ha fatto bene a dire 'no' a qualsiasi ipotesi di alleanza”.(Rin)