Regno Unito: presidente collegio di medicina di emergenza, ritardi peggiorano la salute delle persone

- I ritardi dei pronto soccorso britannici stanno peggiorando la salute dei pazienti e gli ospedali del Servizio sanitario nazionale (Nhs) stanno "rendendo le persone più malate". È quanto ha dichiarato Adrian Boyle, presidente del Royal College of Emergency Medicine, associazione professionale indipendente di medici d’emergenza, al quotidiano "The Times". Boyle ha affermato che i lunghi tempi di attesa sono particolarmente dannosi per le persone anziane, aggiungendo che è "molto triste" che i pazienti di età superiore agli 80 anni trascorrano in media 15 ore in attesa di un letto d'ospedale. Ieri il primo ministro Rishi Sunak ha ammesso che il governo potrebbe non riuscire a mantenere la sua promessa di ridurre i tempi di attesa, accusando i continui scioperi dei medici come causa principale del problema. I dati ufficiali dell’Nhs hanno mostrato che si è raggiunto un record di 7,7 milioni di persone in lista d’attesa. (Rel)