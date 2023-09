Regno Unito: divario di reddito tra Londra e resto del Paese ha raggiunto livelli record

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il divario di reddito tra i londinesi e il resto della popolazione del Regno Unito ha raggiunto un livello record. In media, secondo i dati pubblicati dall'Ufficio per le statistiche nazionali, le famiglie nella capitale hanno avuto a disposizione 31.094 sterline (36.195 euro) pro capite da spendere o risparmiare nel 2021, il 43 per cento in più rispetto alla media nazionale di 21.679 sterline (25.235 euro). Questo è il divario più grande da quando sono iniziate le registrazioni nel 1997. "Il quadro generale qui è che il Regno Unito non sta trasformando la sua retorica di perequazione in realtà", ha affermato Lindsay Judge, direttrice della ricerca presso il centro studi Resolution Foundation, aggiungendo: "Per affrontare questo problema dobbiamo concentrarci sulle nostre principali città fuori Londra, la cui sottoperformance economica sta frenando la prosperità nazionale". (Rel)