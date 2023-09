Romania: Bucarest farà causa all'Austria se ripeterà veto ad adesione a Schengen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania farà causa all'Austria davanti alla Corte di giustizia dell'Ue se Vienna porrà nuovamente il veto sull'adesione di Bucarest all'area Schengen. Lo ha annunciato il primo ministro romeno, Marcel Ciolacu, in un'intervista al quotidiano "Der Standard". Secondo Ciolacu, i danni causati alla Romania "ammontano almeno al 2 per cento del Pil". Nel dicembre 2022 il presidente romeno Klaus Iohannis aveva rifiutato categoricamente che la Romania potesse fare causa all'Austria. Ciolacu ha anche fatto riferimento all'intenzione dell'Austria di aderire all'iniziativa di sicurezza europea Sky Shield, un progetto attraverso il quale gli Stati dell'Ue vogliono proteggere il proprio spazio aereo. "Non si può rivendicare la sicurezza a livello europeo e aspettarsi che, insieme alla Romania e agli altri Stati membri dell'Ue, diventerete parte del progetto Sky Shield, vale a dire osservare come la Romania si sforza finanziariamente di rafforzare la difesa europea, ma allo stesso tempo negarle un diritto altrettanto fondamentale quanto l'adesione a Schengen", ha affermato Ciolacu. (Rob)