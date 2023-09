Russia: Consiglio sicurezza, negli ultimi anni abbiamo neutralizzato centinaia diagenti stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di agenti dei servizi segreti stranieri che lavoravano contro la Russia sono stati neutralizzati negli ultimi anni. Lo ha dichiarato il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolaj Patrushev, ripreso dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". Secondo Patrushev, Stati Uniti ed Europa stanno spendendo enormi risorse per educare i cosiddetti "giovani leader democratici" in centri educativi specializzati, per utilizzarli per organizzare colpi di Stato in Paesi da rendere dipendenti dall'Occidente. "Negli ultimi anni, centinaia di dipendenti dei servizi segreti stranieri, così come altre persone coinvolte nell'organizzazione di intelligence e attività sovversive contro il nostro Paese e i nostri partner strategici, sono stati identificati e neutralizzati", ha detto Patrushev. (Rum)