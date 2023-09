Sardegna: analisi Confartigianato, nell'Isola sono cinquemila le realtà culturali e creative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le imprese della cultura e della creatività – prosegue Maria Amelia Lai - abbracciano una vasta gamma di settori, tra cui le arti, il design, la musica, il cinema, la letteratura, l'architettura e molto altro ancora. Queste imprese sono le guardiane delle nostre tradizioni culturali, ma anche i motori dell'innovazione, poiché mescolano il passato con il presente per creare il futuro. Sono fucine di idee e soluzioni creative che sfidano il pensiero convenzionale e ci spingono a vedere il mondo sotto una luce diversa. Ricordiamo che questo settore ha dimostrato di essere attrattivo soprattutto per i giovani e per le donne”. Dall’analisi emerge come in Sardegna siano le donne e i giovani a puntare maggiormente sulla cultura per fare business: sul totale delle imprese culturali esistenti nell’Isola 1 su 4 (il 24,5 per cento) è femminile mentre 1 su 10 (10,2 per cento) è guidata da giovani di meno di 35 anni di età. In entrambi i casi il “peso” percentuale di donne e giovani è maggiore rispetto al totale delle aziende, in cui le imprese femminili sono il 22,2 per cento e quelle giovanili l’8,7 per cento. Hanno invece un’incidenza minore, ma comunque non trascurabile, le imprese condotte da stranieri, che costituiscono il 5,6 per cento del totale delle imprese culturali e creative (a fronte del 10,8% complessivo). A livello nazionale, è buono il ritmo di crescita delle imprese culturali nel 2022: +1,85 per cento rispetto al 2021. Interessante anche quello delle imprese giovanili: +2,84 per cento con quasi 600 imprese in più. Cresce anche la partecipazione degli stranieri (+2,04) mentre inferiore alla media è l’aumento delle imprese femminili (+1,19 per cento). “Solo riaffermando il valore, anche economico, della cultura e della creatività quali risorse preziose di società ricche e dinamiche – conclude la Presidente – possiamo sostenere un sistema di imprese che investono, crescono e producono reddito. Per questo, con sostegni mirati è necessario far sì che queste realtà, con la loro attività, possano avere una ricaduta importante sull’economia della Sardegna”. (Rsc)