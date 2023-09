Spazio: la Germania aderisce al progetto Artemis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania ha aderito al progetto Artemis, iniziativa degli Stati Uniti che ha come obiettivo un secondo sbarco sulla Luna entro il 2027. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che la Germania è il 29mo Paese a entrare in Artemis. La relativa intesa è stata firmata ieri, 14 settembre, presso la residenza dell'ambasciatore tedesco a Washington, Andreas Michaelis. Già direttore per gli Affari internazionali dell'Ente nazionale per le attività aeronautiche e spaziali degli Stati Uniti (Nasa), Mike Gold ha dichiarato che “è fondamentale dimostrare unità e solidarietà” per il progetto Artemis e l'adesione della Germania al progetto dimostra “l'unità” tra gli Stati membri dell'Agenzia spaziale europea (Esa). (Geb)