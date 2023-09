Maltempo: Manzi (Pd), per le Marche servono risorse certe ed adeguate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 15 settembre 2022, "esattamente un anno fa, una terribile alluvione ha sconvolto le Marche, in particolare le province di Ancona, Pesaro e Urbino, causando tredici vittime e danni per milioni di euro ad abitazioni e attività produttive. Oggi ricordiamo chi ha perso la vita, ci stringiamo ai loro cari e chiediamo al governo di stanziare ulteriori risorse perché quelle previste fino ad oggi sono, purtroppo, insufficienti per far fronte alla richiesta dei territori". Lo scrive Irene Manzi, deputata marchigiana del Partito democratico, in un post su Facebook. "Le Marche, purtroppo, stanno facendo i conti con gli effetti del sisma del 2016 e con i drammatici eventi atmosferici che l’hanno colpita - prosegue la parlamentare -. Solo per l’alluvione del 2022 le amministrazioni stimano 2 miliardi di danni e chiedono maggiori fondi per le opere di mitigazione su tutto il territorio coinvolto o per il personale aggiuntivo che servirebbe a gestire questa fase. Mi auguro si metta in campo quanto prima una visione complessiva ed un coordinamento con gli enti locali nella gestione della fase successiva all’emergenza. Rinnoviamo l’invito al presidente Acquaroli, commissario delegato all’alluvione, a sollecitare risorse certe ed adeguate ai danni subiti dai territori alluvionati e facilitare il lavoro delle amministrazioni che hanno bisogno di risposte chiare ed efficaci". (Rin)