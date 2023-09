Hong Kong: ottava edizione summit Nuova via della seta conclusa con 21 accordi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ottava edizione del summit sulla Nuova via della seta (Belt and Road Initiative, Bri) si è concluso ieri a Hong Kong con la firma di 21 protocolli d’intesa in varie aree, tra cui ricerca e sviluppo, energie rinnovabili, infrastrutture e logistica. Questa edizione del vertice - intitolata “Prosperare in un decennio di collaborazione” - è stata la prima a tenersi in presenza dopo la pandemia di Covid-19, con la partecipazione di quasi 6 mila rappresentanti dei Paesi e delle regioni aderenti alla Nuova via della seta. All’evento hanno partecipato funzionari governativi da oltre dieci Paesi, leader di aziende internazionali, oltre 100 delegazioni e circa 35 imprese statali cinesi, un livello record rispetto alle precedenti edizioni. Oltre ad alcuni funzionari cinesi, tra cui il vicepremier Ding Xuexiang, è intervenuto alla cerimonia d’apertura anche il capo dell’amministrazione di Hong Kong, John Lee, il quale ha evidenziato l’importanza del forum soprattutto alla luce del decimo anniversario della Bri, che cade proprio questo mese. (segue) (Cip)