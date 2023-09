Hong Kong: ottava edizione summit Nuova via della seta conclusa con 21 accordi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stando ai dati forniti da Lee, a stipulare accordi con la Cina nell’ambito della Nuova via della seta sono stati sinora più di 150 Paesi e oltre 30 organizzazioni internazionali, con l’avvio di oltre 3 mila progetti di cooperazione e lo stanziamento di mille miliardi di dollari d’investimenti. Lee si è inoltre soffermato sul ruolo di Hong Kong nell’ambito della maxi rotta commerciale, aggiungendo che in futuro la sua amministrazione lavorerà per promuovere l’ex colonia britannica in più Paesi e regioni lungo la Bri, a cominciare dall’Asia centrale, dall'Africa e dall'Europa. La due giorni di summit ha ospitato altrettante sessioni di dialogo politico, dedicate rispettivamente alla cooperazione e allo sviluppo regionale, e al potenziale della Nuova via della seta in Medio Oriente. Altre sessioni sono state centrate sulle opportunità infrastrutturali offerte da Hong Kong e sui legami commerciali tra la regione a statuto speciale e la Cina. (Cip)