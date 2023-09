Cina: ministro Difesa avrebbe saltato incontro in Vietnam dopo settimane di assenza pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa della Cina, Li Shangfu, ha inaspettatamente mancato un incontro con le controparti in Vietnam, dopo più di due settimane di assenza dalla scena pubblica. Lo riferiscono fonti riservate citate dal quotidiano “The Straits Times”, secondo cui Li, 65 anni, avrebbe dovuto partecipare ad una annuale riunione sulla difesa prevista in Vietnam dal 7 all'8 settembre, rinviato da Pechino sulla base di presunti “problemi di salute” del ministro. Un anonimo funzionario statunitense riferisce inoltre che Washington era a conoscenza dell’assenza del generale Li dalla conferenza in Vietnam, dove il presidente Joe Biden si è recato la scorsa settimana per stipulare accordi di cooperazione su minerali e semiconduttori e per elevare le relazioni bilaterali con le controparti ad Hanoi. (segue) (Fim)