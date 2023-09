Cina: ministro Difesa avrebbe saltato incontro in Vietnam dopo settimane di assenza pubblica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Li Shangfu, che ha assunto la guida del ministero della Difesa il 12 marzo scorso, ha fatto la sua ultima apparizione pubblica il 29 agosto a Pechino, con un intervento al terzo forum Cina-Africa per la pace e la sicurezza. La sua prolungata assenza si sovrappone ad un’altra sparizione eccellente nell’amministrazione del presidente Xi Jinping, quella dell’ex ministro degli Esteri Qin Gang, di cui non si hanno notizie dallo scorso giugno. Proprio il precedente di Qin, assieme al licenziamento dei comandanti del reparto missilistico Li Yuchao e Liu Guangbin, sta alimentando il dibattito tra gli osservatori internazionali, concordi nel ritenere i processi decisionali in Cina sempre più fumosi e imprevedibili. Ad esprimersi sulla recente sparizione di Li è stato anche l’ambasciatore degli Stati Uniti in Giappone, Rahm Emanuel, che su X ha paragonato le recenti sparizioni dei funzionari cinesi al celebre romanzo giallo “Dieci piccoli indiani” di Agatha Christie, in cui i dieci protagonisti muoiono in altrettanti modi differenti dopo essere stati invitati a trascorrere un fine settimana su un’isola remota. (Fim)