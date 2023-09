Sanità: Borghi (Iv), prendiamo i 35 miliardi di euro del Mes sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Partendo dall'assunto che la sanità pubblica è al collasso e che non ci sono soldi e si va verso una legge di bilancio di restrizioni, la proposta che noi facciamo è semplice: si chieda di riaprire la finestra temporale per attingere alle risorse del Mes sanitario. Ci sono decine di miliardi disponibili che non sono stati presi esclusivamente per una questione ideologica". Lo propone il presidente del gruppo del Senato Azione-Italia viva-Renew Europe, Enrico Borghi, senatore di Italia viva. "All'opposizione - aggiunge il parlamentare - diciamo: se non vogliamo fare chiacchiere e distintivo, cioè fare una battaglia giusta ma improduttiva, perché non è nella legge di bilancio che si troveranno le risorse per intervenire in maniera strutturale sulla sanità pubblica, 2 o 3 miliardi in più sono un pannicello caldo, noi abbiamo bisogno di fare una cura shock: prendiamo i 35 miliardi del Mes sanitario e mettiamoli tutti sulla sanità pubblica". (Rin)