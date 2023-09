Cina-Zambia: presidenti elevato relazioni bilaterali a livello di partenariato strategico globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Cina e Zambia, Xi Jinping e Hakainde Hichilema, hanno elevato oggi le relazioni bilaterali a livello di partenariato strategico onnicomprensivo. L’annuncio è avvenuto al termine del colloquio avuto dai due capi di Stato oggi a Pechino, nell’ambito della visita di sette giorni intrapresa da Hichilema il 10 settembre. La trasferta è partita dalla metropoli sud-orientale di Shenzhen, dove il presidente zambiano ha visitato cinque aziende in due giorni, allo scopo di discutere del rafforzamento della cooperazione in aree chiave come le infrastrutture digitali, le telecomunicazioni e l’esportazione di risorse minerarie. Tra le sedi visitate, spiccano quelle delle compagnie di telecomunicazioni Zte e Huawei, oltre che del colosso tecnologico Tencent. (Cip)