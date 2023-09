Cina-Cambogia: Xi a premier Hun, sì a cooperazione per avvantaggiare Paesi in via di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è da sempre “l’amica più affidabile e la più forte sostenitrice” della Cambogia, con cui intende rafforzare la cooperazione per difendere diritti e interessi dei Paesi in via di sviluppo. Lo ha detto il presidente cinese, Xi Jinping, al termine dell’incontro tenuto oggi con il primo ministro cambogiano, Hun Manet, nella Grande sala del popolo di Pechino. Il capo di Stato cinese si è soffermato sui risultati conseguiti dai due Paesi dall’istituzione di formali rapporti diplomatici, 65 anni fa. “Da allora, Pechino e Phnom Penh sono state accomunate da un elevato grado di fiducia reciproca, si sono trattate da pari, hanno instaurato una (cooperazione) vantaggiosa per loro stesse e per tutti, sostenendosi sempre fermamente nella tutela della sovranità nazionale, della sicurezza e degli interessi di sviluppo”, ha detto Xi. Entrambe, ha aggiunto, dovrebbero ricorrere pienamente al comitato di coordinamento intergovernativo, attuare la nuova versione del piano d’azione per una comunità sino-cambogiana dal futuro condiviso, arricchire la cooperazione nota come “diamante esagonale” e costruire assieme il Corridoio di sviluppo industriale e quello dedicato al riso e ai prodotti ittici. La Cina vuole mantenere con la Cambogia scambi “regolari” anche sul fronte della sicurezza e rafforzare la cooperazione nel contrasto delle frodi telematiche e dei crimini transfrontalieri. (Cip)