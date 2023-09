© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è che adesso la gente si mette a partire perché c'è il governo Meloni. Si mette a partire per via dell'instabilità della Tunisia, del Niger e così via, frutto a sua volta di politiche sbagliate degli scorsi decenni dell'intero Occidente". Lo ha detto ad "Agorà", su Rai3, il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, in merito alla questione migratoria. (Rin)