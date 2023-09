Telecomunicazioni: membro saudita Aramco Digital, fondamentale rafforzare infrastrutture digitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rafforzamento delle infrastrutture digitali è fondamentale per ridurre la povertà in tutti gli angoli del mondo, soprattutto nei Paesi africani. Lo ha detto Margarete Schramboeck, membro del consiglio di amministrazione di Aramco Digital, in un'intervista ad “Arab News”. Schramboeck – che in precedenza ha ricoperto il ruolo di ministro federale austriaco per gli Affari digitali ed economici – ha affermato che l’Arabia Saudita ha fatto progressi nel campo delle infrastrutture digitali negli ultimi anni con il lancio del 5G e l’implementazione di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale. "Oggi si tratta di infrastrutture digitali. Questo è il fattore chiave per il successo di aziende e Paesi. Se adottiamo un approccio globale, possiamo vedere che questa è la base per l'apertura di nuove imprese, l'apprendimento e l'insegnamento. Se consideriamo l'Africa, significa che una famiglia può guadagnarsi da vivere. Quindi, un'infrastruttura digitale è un fattore chiave per ridurre la povertà in tutto il mondo", ha affermato Schramboeck. Durante l’intervista, Schramboeck ha osservato che l’educazione digitale è assolutamente essenziale. “E’ uno dei fattori chiave, dove ogni investimento ripaga 10 o 20 volte. Ciò di cui tutti abbiamo bisogno è portare i nostri giovani dal consumo alla creazione”, ha aggiunto. (Res)