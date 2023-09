Sardegna: vendita di tabacchi a minorenni, GdF sanziona due attività commerciali di Sassari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vendevano a minorenni sigarette “tradizionali” ed elettroniche contenenti liquidi aromatici e nicotina. Per questo sono state sanzionate due attività commerciali di Sassari nelle quali la Guardia di Finanza del capoluogo turritano hanno riscontrato l’omessa verifica, da parte dei titolari dei punti vendita, dell’identità dei giovani avventori, risultati essere tutti minorenni e, in un caso, persino dodicenne. Sono state contestate violazioni amministrative per oltre tremila euro, unitamente alla denuncia alla Procura della Repubblica del gestore della tabaccheria al cui interno era stata documentata l’avvenuta vendita di una e-cig (sigaretta elettronica, contenente liquido aromatico e nicotina) ad un minore di 14 anni. Oltre alle sanzioni pecuniarie, è stato avviato l’iter per la sospensione (fino a 15 giorni) o la revoca (in caso di reiterate violazioni) della licenza all’esercizio dell’attività, con la segnalazione al competente ufficio territoriale della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. (Rsc)