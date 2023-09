Cina: "Kyodo", Pechino misura radioattività acqua di zavorra delle navi giapponesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità cinesi hanno iniziato a monitorare il livello di radioattività delle acque di zavorra nelle navi da carico provenienti dal Giappone. Lo riferiscono fonti citate dall'agenzia di stampa "Kyodo", secondo cui l'avvio delle ispezioni è coinciso con l'inizio da parte del Giappone del lungo processo di scarico nell'Oceano Pacifico delle acque decontaminate di Fukushima, duramente contestato da Pechino. L'agenzia di stampa ricorda che a luglio, prima ancora dell'inizio del processo di scarico dell'acqua decontaminata, la Cina aveva introdotto una serie di rigidi controlli del livello di radioattività dei prodotti ittici importati dal Giappone, che ha poi completamente bandito alla fine del mese scorso. Il controllo delle acque di zavorra delle navi giapponesi sarebbe iniziato sempre a luglio nei porti di Tianjin e della provincia cinese orientale dello Shandong, anche se da Pechino non è ancora giunto in proposito alcun annuncio ufficiale. Ad oggi le ispezioni non avrebbero mai riscontrato livelli di radioattività superiori alla norma. (Git)