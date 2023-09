Giappone: consenso governo Kishida in crescita dopo il rimpasto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di approvazione del governo guidato dal primo ministro del Giappone Fumio Kishida si è attestato al 39,8 per cento dopo il rimpasto effettuato dal premier questa settimana. E' quanto attesta l'ultimo sondaggio telefonico effettuato dall'agenzia di stampa "Kyodo". Il dato è superiore di ben 6,2 punti percentuali al sondaggio analogo effettuato dall'agenzia alla fine di agosto. La rilevazione è stata effettuata a partire da mercoledì, e rileva un effetto apprezzabile ma limitato del rinnovo della compagine dei ministri sullo scarso consenso goduto dal governo. Il 37,6 per cento degli elettori consultati da "Kyodo" ha espresso un parere favorevole dei nuovi ministri nominati da Kishida e del Partito liberaldemocratico, principale formazione della maggioranza di governo. Il 43,9 per cento, invece, ha espresso un giudizio negativo. (segue) (Git)