Giappone: consenso governo Kishida in crescita dopo il rimpasto (2)

22 luglio 2021

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha completato mercoledì un rimpasto di governo che ha comportato il rinnovo di 13 posizioni ministeriali su un totale di 19, con la nomina di nuovi ministri di Esteri, Difesa e Salute. La conduzione della politica estera, precedentemente affidata a Yoshimasa Hayashi, è passata a Yoko Kamikawa, prima donna ad assumere l'incarico di ministro degli Esteri in Giappone dal 2004. In totale, i dicasteri guidati da donne sono passati dai due precedenti a cinque. Hayashi, reduce da una visita a sorpresa in Ucraina la scorsa domenica, avrebbe dovuto presiedere alla fine di questo mese un incontro dei ministri degli Esteri del G7. Kishida ha deciso di nominare anche un nuovo ministro della Difesa: si tratta di Minoru Kihara, già consigliere per la sicurezza nazionale dell'ex primo ministro Yoshihide Suga, che ha assunto l'incarico al posto di Yasukazu Hamada. Keizo Takemi è il nuovo ministro della Salute, del lavoro e del welfare. Il segretario capo di gabinetto e portavoce dell'esecutivo, Hirokazu Matsuno, è stato riconfermato nell'incarico, così come la ministra incaricata della Sicurezza economica, Sanae Takaichi, e Taro Kono, il ministro per la Trasformazione digitale, cui è stata affidata anche la supervisione della riforma amministrativa digitale: un incarico delicato, date le polemiche che da mesi segnano la complessa introduzione nel Paese del sistema di identità digitale "My Number". (Git)