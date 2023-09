Imprese: elettronica, Arm in rialzo del 25 per cento al debutto sulla borsa di New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arm, l'azienda britannica dedita alla progettazione di microchip reduce da una offerta pubblica iniziale (Ipo) di successo, ha fatto il suo debutto sull'indice Nasdaq della borsa di New York ieri, chiudendo con un rialzo del 25 per cento a 63,59 dollari per azione. Dopo un'apertura in rialzo del 10 per cento, il titolo dell'azienda di proprietà del colosso giapponese delle telecomunicazioni SoftBank Group ha visto aumentare ulteriormente la propria quotazione nell'ultima ora della giornata di contrattazioni, raggiungendo così una capitalizzazione di mercato di ben 65 miliardi di dollari. "L'intelligenza artificiale è ovunque, e Arm è ovunque relativamente all'Ia, ha dichiarato l'amministratore delegato dell'azienda Rene Haas. "Abbiamo anche un modello di business unico che ci dà la possibilità di assumere una visione molto buona nel futuro in termini di utilizzo dei nostri prodotti (...). Siamo molto fiduciosi di poter mantenere il tasso di crescita di cui abbiamo parlato" agli investitori, ha aggiunto l'ad. (Was)