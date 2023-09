Usa: vicepresidente Harris inizia tour delle università per mobilitare i giovani elettori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, ha intrapreso un tour di università e college che attraverserà sette Stati dell'Unione. L'iniziativa, battezzata dalla vicepresidente "Fight for Our Freedoms" ("Lotta per le nostre libertà"), punta a mobilitare i giovani elettori in vista delle elezioni presidenziali che si terranno negli Stati Uniti il prossimo anno. Harris intende concentrare i propri interventi sui temi cari all'elettorato progressista, e che a suo dire hanno "un impatto particolarmente significativo sui giovani": diritto all'aborto, cambiamento climatico e diritti delle minoranze Lgbtq. "Questa generazione è critica per le questioni più urgenti in ballo ora per il nostro futuro", afferma una nota della vicepresidente. "Sono i giovani leader di tutta l'America a sapere quali siano le soluzioni e che si stanno organizzando nelle comunità per realizzarle. Il mio messaggio agli studenti è chiaro: contiamo di voi e abbiamo bisogno di voi". (Was)