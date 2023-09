Yemen: delegazione milizia sciita Houthi a Riad per discutere soluzione conflitto nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione della milizia sciita ribelle Houthi, che controlla vaste aree dello Yemen centro-settentrionale e la capitale, Sanaa, si è recata ieri a Riad, in Arabia Saudita, per discutere di un cessate il fuoco permanente e di una soluzione al conflitto nel Paese. Lo ha riferito l'emittente panaraba di proprietà saudita "Al Arabiya", precisando che la visita è avvenuta su invito dell’Arabia Saudita. “In linea con gli sforzi del Regno di Arabia Saudita e del Sultanato dell’Oman per giungere a un cessate il fuoco permanente e globale in Yemen e per trovare una soluzione politica duratura, accettabile per tutte le parti yemenite, il Regno ha invitato una delegazione di Sana per portare a termine tali incontri e discussioni”, si legge in un messaggio pubblicato dal ministero degli Esteri saudita sulla piattaforma X (in precedenza Twitter). Infatti, secondo “fonti vicine alle trattative” citate da “Al Arabiya”, agli incontri partecipa anche una delegazione inviata dal Sultanato dell'Oman. (segue) (Res)