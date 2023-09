Yemen: delegazione milizia sciita Houthi a Riad per discutere soluzione conflitto nel Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ali al Qahum, membro dell'ufficio politico degli Houthi, ha confermato la notizia, aggiungendo che la sua delegazione è partita da Sanaa accompagnata dai negoziatori omaniti, a bordo di un aereo di Mascate. Il viaggio, ha spiegato Al Qahum, è teso a "portare a termine i precedenti negoziati, dei quali diverse sessioni si sono tenute a Mascate". In un messaggio pubblicato su X, Al Qahun ha precisato inoltre che i colloqui verteranno sulla ricerca di una "soluzione politica globale" al conflitto in Yemen. Da parte sua, il capo della delegazione Houthi, Mohammed Abdelsalam, ha precisato che i negoziatori omaniti medieranno i colloqui con i rappresentanti sauditi, anche per discutere della situazione umanitaria in Yemen, del pagamento degli stipendi dei dipendenti pubblici, dell'apertura dell'aeroporto e dei porti del Paese e della liberazione di tutti i prigionieri. I negoziati di Riad, ha aggiunto Abdelsalam, si inscrivono infatti nel quadro degli incontri tra gli Houthi e rappresentanti del governo saudita, con la mediazione dell'Oman. (segue) (Res)