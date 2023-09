Yemen: delegazione milizia sciita Houthi a Riad per discutere soluzione conflitto nel Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, il 13 settembre, si è conclusa la visita ufficiale di una delegazione di rappresentanti dell'Unione europea ad Aden, capitale del governo transitorio yemenita internazionalmente riconosciuto e sostenuto dall'Arabia Saudita. La delegazione, guidata da Gabriel Munuera Vinals e costituita dagli ambasciatori di Finlandia, Francia, Germania e Paesi Bassi, si è intrattenuta per due giorni nell'ex capitale dello Yemen meridionale, dove ha incontrato il presidente del Consiglio direttivo presidenziale, Rashad al Alimi, il primo ministro, Maeen Abdulmalik, e altri funzionari del governo transitorio, oltre che alcuni rappresentanti delle organizzazioni della società civile. I diplomatici europei hanno elogiato gli sforzi del governo transitorio per stabilizzare l'economia, esortandoli a portare avanti il piano di riforme per risanare il Paese. Inoltre, hanno espresso il loro plauso per l'impegno di Alimi per la pace, sottolineando la necessità di preservare gli equilibri all'interno del Consiglio direttivo presidenziale. Infine, hanno manifestato il sostegno di Bruxelles all'operato dell'inviato speciale delle Nazioni Unite in Yemen, Hans Grundberg. (Res)